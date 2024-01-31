ВС РФ продвинулись вглубь Авдеевки восточнее «Царской охоты»: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 31 января 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 31 января 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Авдеевском направлении: продолжаются бои в районе Донецкой фильтровальной станции, подступы к которой являются мощным укрепрайоном врага.