Сенат США пытается сорвать строительство российской АЭС в Иране

Группа сенаторов во главе с республиканцем от Техаса Тедом Крузом разработала законопроект, запрещающий президенту США Джо Байдену в рамках "ядерной сделки" отмену санкций против Ирана, которые запрещают строительство в Бушере российской АЭС.