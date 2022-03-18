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Сенат США пытается сорвать строительство российской АЭС в Иране

Сенат США пытается сорвать строительство российской АЭС в Иране

Группа сенаторов во главе с республиканцем от Техаса Тедом Крузом разработала законопроект, запрещающий президенту США Джо Байдену в рамках "ядерной сделки" отмену санкций против Ирана, которые запрещают строительство в Бушере российской АЭС.

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