Променяли сытую вольную жизнь в цветущей стране на морковку Евросоюза и НАТО? Ну не идиоты ли!!!

21 февраля США предали Украине новую версию проекта соглашения о добыче полезных ископаемых. И условия в этом документе оказались более жёсткими, чем в том, что ранее в Киеве привозил глава Минфина США Скотт Бессент.
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