Променяли сытую вольную жизнь в цветущей стране на морковку Евросоюза и НАТО? Ну не идиоты ли!!!

Вовик ты дебил от рождения или от сивухи одурел? Не пиши дабы не показывать свою дурь.

Григорий Малахов

А вы не дебилки? Я имею в виду "Станиславу" и "Анну Зареченскую". И вы так же как те майданутые считаете, что Трамп и вас не забудет и каждой отвалит минимум по миллиарду зеленых? Разевайте шире рты...