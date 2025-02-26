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Променяли сытую вольную жизнь в цветущей стране на морковку Евросоюза и НАТО? Ну не идиоты ли!!!

Променяли сытую вольную жизнь в цветущей стране на морковку Евросоюза и НАТО? Ну не идиоты ли!!!

21 февраля США предали Украине новую версию проекта соглашения о добыче полезных ископаемых. И условия в этом документе оказались более жёсткими, чем в том, что ранее в Киеве привозил глава Минфина США Скотт Бессент.

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Комментарии
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Станислава
Вовик ты дебил от рождения или от сивухи одурел? Не пиши дабы не показывать свою дурь.
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19 час.
С
Станислава
Анька какие дебилы выплескивают таких моральных уродов, как ты, дура.
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19 час.
Григорий Малахов
А вы не дебилки? Я имею в виду &quot;Станиславу&quot; и &quot;Анну Зареченскую&quot;. И вы так же как те майданутые считаете, что Трамп и вас не забудет и каждой отвалит минимум по миллиарду зеленых? Разевайте шире рты...
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10 час.
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