МФПДК "Биотэк" подала в суд на банкротство экс-супруги Баскова Светланы Шпигель

Суд рассматривает заявление о банкротстве Светланы Шпигель, поданное корпорацией "Биотэк". Светлана, владеющая активами в фармацевтике, оказалась вовлеченной в финансовые операции, признанные незаконными.
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