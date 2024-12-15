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МФПДК "Биотэк" подала в суд на банкротство экс-супруги Баскова Светланы Шпигель

МФПДК "Биотэк" подала в суд на банкротство экс-супруги Баскова Светланы Шпигель

Суд рассматривает заявление о банкротстве Светланы Шпигель, поданное корпорацией "Биотэк". Светлана, владеющая активами в фармацевтике, оказалась вовлеченной в финансовые операции, признанные незаконными.

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