Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о незаконной экскурсии в коллекторе

Московский городской суд оставил в следственном изоляторе (СИЗО) главу IT-компании «Спутник» Александра Кима и начальника турфирмы Никиту Дубаса по уголовному делу о нелегальной экскурсии в подземном коллекторе, повлекшей гибель восьмерых участников экспедиции.
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