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«Эгриси» и «Кони» в играют в первом матче 3-го тура Медиалиги

4 мая, суббота «Эгриси» – «Кони» – 0:0 (первый тайм) «Эгриси» (стартовый состав): Клюкин, Дасаев, Яненко, Кольтяпин, Зот, Нурулаев, Панкратов, Абрамян, Григорьев, Алексеев, Зорро.

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