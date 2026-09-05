Истребитель F-4 Phantom разбился на авиашоу в Греции

Истребитель F-4 Phantom потерпел крушение во время авиашоу «Афинская неделя авиации». Инцидент произошел в городе Танагра, сообщает информационный телеканал ERT News.
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