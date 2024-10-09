Знакомые всем муниципальные предприятия станут акционерными обществами

Знакомые всем иркутские МУПы — «Иркутскавтотранс», «Иркутскавтодор», «Горзеленхоз», «Ритуал», «Комбинат питания», «Центральный рынок» и другие уже через несколько месяцев, а именно с 1 января следующего года, станут акционерными обществами.