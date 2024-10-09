Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 937 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    ФАПы сейчас восстанавливаются, а не строятся.Нацпроект «Здраво...
  • Игорь Рябин
    Неее, автор не торта, автор подхох..... лТурция направила ...
  • сергей козьменко
    аФтор ты тупица неграмотная, На Украине, это как тебя послать НА.Турция направила ...

Знакомые всем муниципальные предприятия станут акционерными обществами

Знакомые всем муниципальные предприятия станут акционерными обществами

Знакомые всем иркутские МУПы — «Иркутскавтотранс», «Иркутскавтодор», «Горзеленхоз», «Ритуал», «Комбинат питания», «Центральный рынок» и другие уже через несколько месяцев, а именно с 1 января следующего года, станут акционерными обществами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх