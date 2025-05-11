Политика как он...
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Политика как она есть

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Политолог оценил предложение Путина возобновить переговоры с Киевом 15 мая

Политолог оценил предложение Путина возобновить переговоры с Киевом 15 мая

Президент РФ Владимир Путин сделал очень сильный, открытый и конструктивный шаг, предложив Киеву возобновить 15 мая прямые переговоры, заявил политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен, пишут «Известия».

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