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Царьград

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"Многонационал": в Сургуте Уимджон ростом 120 см завёл гарем и издевался над женщинами

"Многонационал": в Сургуте Уимджон ростом 120 см завёл гарем и издевался над женщинами

Приезжий садист работает в детском саду, пишет паблик. История кажется невероятной. Но в качестве доказательства есть фото и зафиксированное обращение в полицию.

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