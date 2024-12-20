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Китай

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Си Цзиньпин посетил праздничный концерт по случаю 25-летия возвращения Аомэня в лоно Родины

Аомэнь, 19 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг вечером посетил Аомэньский спортивный комплекс Восточноазиатских игр, где состоялся праздничный концерт в честь 25-летия возвращения Аомэня в лоно Родины.

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