Си Цзиньпин посетил праздничный концерт по случаю 25-летия возвращения Аомэня в лоно Родины

Аомэнь, 19 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг вечером посетил Аомэньский спортивный комплекс Восточноазиатских игр, где состоялся праздничный концерт в честь 25-летия возвращения Аомэня в лоно Родины.
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