Орбан объяснил, почему Венгрия не поддержала расширение помощи ЕС Украине

Венгрия не поддержала заявление по Украине на саммите Евросоюза в Брюсселе, так как оно направлено на поддержку военных действий и против мирного урегулирования конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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