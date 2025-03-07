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Орбан объяснил, почему Венгрия не поддержала расширение помощи ЕС Украине

Орбан объяснил, почему Венгрия не поддержала расширение помощи ЕС Украине

Венгрия не поддержала заявление по Украине на саммите Евросоюза в Брюсселе, так как оно направлено на поддержку военных действий и против мирного урегулирования конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Орбан - давно не хочет участвовать... в шабаше самоубийц. Видит весь бардак и придурков в ЕС - изнутри... Свою страну хочет уберечь от коллапса - это правильно.
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17 час.
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