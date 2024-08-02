Как насчет того, чтобы прогуляться по Натлану? — команда Genshin Impact опубликовал...

Как насчет того, чтобы прогуляться по Натлану? — команда Genshin Impact опубликовала превью новых земельКомпания HoYoverse на официальном Youtube-канале Genshin Impact опубликовала превью Натлана, новой территории, которая совсем скоро появится в игреЧитать дальше → источник#Genshin_Impact.