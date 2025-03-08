На видео, как заявляется, уничтожение заминированного украинскими войсками моста оптоволоконным FPV-дроном "КВН" ВС РФ в районе г.
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На видео, как заявляется, уничтожение заминированного украинскими войсками моста оптоволоконным FPV-дроном "КВН" ВС РФ в районе г.
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