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ИА Регнум

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Соболенко сломала свою ракетку после поражения от Рыбакиной в финале US Open

Соболенко сломала свою ракетку после поражения от Рыбакиной в финале US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла сдержать эмоций после своего поражения в финале Открытого чемпионата США 12 сентября и сломала о корт свою ракетку.

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