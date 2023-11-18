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Парламентская газета

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Суд Колорадо допустил Трампа до выборов президента США в 2024 году

Суд Колорадо допустил Трампа до выборов президента США в 2024 году

В США суд штата Колорадо признал экс-президента Дональда Трампа причастным к подстрекательству к штурму Капитолия в 2021 году, однако допустил его до участия в выборах нового главы государства в 2024 году, поскольку тот не нарушал присягу, сообщает 18 ноября агентство Ассошиэйтед Пресс.

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