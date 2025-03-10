Министр обороны Марлз заявил, что Австралия рассмотрит любые запросы Украины

Канберра рассмотрит любые запросы Украины, включая отправку миротворцев. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя австралийского правительства, министр обороны Ричард Марлз, информирует ТАСС.
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