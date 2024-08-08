Многих из нас по жизни сопровождает постоянное ощущение, что мы кому-то что-то должны.

В какой-то степени жертвенность – это то, чему нас учат с юных лет. Будьте готовы пожертвовать своими интересами ради других, будьте готовы помочь, чтобы не показаться грубым, и будьте готовы поделиться чем-то с друзьями.
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