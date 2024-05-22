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Были бы хохлы умные – хотя бы как грузины...

Были бы хохлы умные – хотя бы как грузины...

Атака украинских дронов на Новороссийск имеет один важный подтекст. До этого, несмотря на наличие технических возможностей, ВСУ довольно длительное время воздерживались от атак на торговую инфраструктуру крупнейшего российского порта, и в ответ наши не стали продолжать атаки против торговой инфраструктуры Одессы и дунайских портов Украины.

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Комментарии
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Natalija Osminina
И насчет &quot;полной капитуляции&quot; - кого ставить Управляющим по Украине будет ставить Россия? Или украинский народ сам выберет нового Президента?  Если Россия поставит своего кандидата, пророссийского- украинцы взбунтуются.  И будет гражданская война. Если украинцы  сами выберут- то опять же будет гражданская война. Пока  не  ушло полное зомбирование масс, они будут воевать &quot;до последнего украинца&quot;, тем более при полной невозможности на сегодня достойной жизни на Украине. Ведь, живет она сейчас исключительно субсидиями Запада, причем в МИЛЛИАРДНОМ исчислении. После &quot;полной капитуляции&quot; этим донором станет Россия??))) Будет восстанавливать на Украине то, что разомбила, и то, до чего сами украинцы довели экономику  Украины?? Замечательно!!!)))
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6 час.
Natalija Osminina
Ну да)) освобождают землю с разрушенной инфраструктурой. Как раз евреи и начнут отстраивать)))
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6 час.
Natalija Osminina
Янки и бриты на сегодня -конкуренты на эту землю и более жесткие враги, чем США и Китай)))
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6 час.

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