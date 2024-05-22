Были бы хохлы умные – хотя бы как грузины...

Natalija Osminina

И насчет "полной капитуляции" - кого ставить Управляющим по Украине будет ставить Россия? Или украинский народ сам выберет нового Президента? Если Россия поставит своего кандидата, пророссийского- украинцы взбунтуются. И будет гражданская война. Если украинцы сами выберут- то опять же будет гражданская война. Пока не ушло полное зомбирование масс, они будут воевать "до последнего украинца", тем более при полной невозможности на сегодня достойной жизни на Украине. Ведь, живет она сейчас исключительно субсидиями Запада, причем в МИЛЛИАРДНОМ исчислении. После "полной капитуляции" этим донором станет Россия??))) Будет восстанавливать на Украине то, что разомбила, и то, до чего сами украинцы довели экономику Украины?? Замечательно!!!)))