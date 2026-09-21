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Мастер-спальня удобна не размером: этот формат создан для тех, кто ценит личное пространство

Мастер-спальня удобна не размером: этот формат создан для тех, кто ценит личное пространство

Спальня, где есть не только кровать, но и санузел, гардеробная и место для работы. Это не описание гостиничного номера, а формат жилья, который выбирают для домов и квартир.

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