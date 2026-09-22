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Газета.ру

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"За рулем": ресурс 650 тысяч километров для китайских машин не подтвержден

"За рулем": ресурс 650 тысяч километров для китайских машин не подтвержден

Читатель «За рулем» рассказал, что недавно ехал в такси на Hyundai Solaris первого поколения с пробегом 650 тыс.

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