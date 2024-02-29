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Вакцина «Спутник V» с обновленным составом зарегистрирована в России

Гинцбург пояснил, что регистрация "Спутника V" дала возможность перейти к испытаниям обновленной вакцины на подростках, так как для подростков не зарегистрирован "Спутник Лайт", состав которого ранее был обновлен.

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