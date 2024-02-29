Вакцина «Спутник V» с обновленным составом зарегистрирована в России

Гинцбург пояснил, что регистрация "Спутника V" дала возможность перейти к испытаниям обновленной вакцины на подростках, так как для подростков не зарегистрирован "Спутник Лайт", состав которого ранее был обновлен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии