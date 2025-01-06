Илон Маск: Победа Трампа на выборах спасла цивилизацию от гибели

Илон Маск заявил, что цивилизация была бы обречена без победы Дональда Трампа на выборах. Предприниматель также подверг критике вручение Медали Свободы Джорджу Соросу, сравнив его с антагонистом из "Звездных войн".
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