ВТБ передал 100% “ВТБ Лизинг” в подконтрольный БМ-банк 

Второй по величине госбанк ВТБ 28 декабря 2024 года передал 100% капитала «ВТБ Лизинга» в БМ-банк (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ), следует из данных на сайте раскрытия информации, первым внимание на это обратил “Коммерсантъ”.