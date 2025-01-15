ВТБ передал 100% “ВТБ Лизинг” в подконтрольный БМ-банк 

Второй по величине госбанк ВТБ 28 декабря 2024 года передал 100% капитала «ВТБ Лизинга» в БМ-банк (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ), следует из данных на сайте раскрытия информации, первым внимание на это обратил “Коммерсантъ”.
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