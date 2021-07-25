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Ангелина Мельникова: «На Олимпиаде требуют права на музыку в вольных. Мы обратились к автору – он затребовал 25 тысяч долларов, пришлось искать новую»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, как на нее повлияла замена музыки в вольных упражнениях накануне Олимпиады-2020 в Токио.

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