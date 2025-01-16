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Царьград

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Бителло: Пропуск сбора «Динамо» в ОАЭ может стоить ему $25 млн штрафа

Бителло: Пропуск сбора «Динамо» в ОАЭ может стоить ему $25 млн штрафа

Полузащитник московского «Динамо» Бителло не прибыл на тренировочный сбор в ОАЭ, что может привести к штрафу в размере одной зарплаты.

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