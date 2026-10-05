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Восьмилетняя певица скончалась от осложнения после гриппа

Восьмилетняя певица скончалась от осложнения после гриппа

Восьмилетняя японская певица Хирата Рюна, известная как Луна-тян, умерла ранним утром 25 сентября. По сообщению агентства Dianna, причиной стал миокардит — воспаление сердечной мышцы, возникшее после гриппа, пишет Life.

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