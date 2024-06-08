Сегодня в России отмечается День соцработника

Сегодня в Тамбове, как и во всей стране, отмечается День социального работника. Дата для празднования выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петром I был издан Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты — «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».