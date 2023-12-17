Видео: В Смоленске водители неоднозначно отреагировали на появление макетов с изображением ребенка на переходах

Она может начать переходить дорогу внезапно, и водителям нужно быть к этому готовым. В Смоленске появились пластиковые макеты с изображением школьницы, которые установили на пешеходных переходах по всему городу.
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