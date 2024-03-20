Надо же, какие древние ископаемые вытаскиваются на свет Божий! Древнее, чем сушёные экскременты мамонта (заметьте, я максимально политкорректен).
Дырявые Гондоны
Комментарии
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Ирина Серафимова
👎
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1 д.
TG
Tatyana Gridchina
Не поняла к чему эта статья?
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20 час.
N
Nata
К тому, чтобы люди знали как гадят кормящиеся в России звездуны. Гадят всю свою жизнь и во всех сферах. Кто тихо, кто с апломбом и скандалами, но все ненавидят и презирают( так как сами понимают качество своей звездности) тех у кого с карманов достают бабло, чтобы шиковать.
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20 час.
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