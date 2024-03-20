Дырявые Гондоны

N

Nata

К тому, чтобы люди знали как гадят кормящиеся в России звездуны. Гадят всю свою жизнь и во всех сферах. Кто тихо, кто с апломбом и скандалами, но все ненавидят и презирают( так как сами понимают качество своей звездности) тех у кого с карманов достают бабло, чтобы шиковать.