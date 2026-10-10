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Царьград

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Умерла мать всемирно известного виолончелиста Нарека Ахназаряна

Умерла мать всемирно известного виолончелиста Нарека Ахназаряна

Пианистка и профессор Ереванской государственной консерватории Гаяне Ахназарян умерла 9 октября после продолжительной болезни.

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