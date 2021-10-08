Правительство РФ утвердило увеличение своего резервного фонда на 1,4 трлн рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства РФ в 2021 году на 1,4 трлн рублей.
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