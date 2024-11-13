Трамп выдвинул ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США

Дональд Трамп предложил кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсетта на пост министра обороны США. Хегсет, ветеран Национальной гвардии и сторонник Трампа с начала его кампании 2016 года, известен критикой современной военной системы.
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