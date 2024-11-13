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Трамп выдвинул ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США

Трамп выдвинул ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США

Дональд Трамп предложил кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсетта на пост министра обороны США. Хегсет, ветеран Национальной гвардии и сторонник Трампа с начала его кампании 2016 года, известен критикой современной военной системы.

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