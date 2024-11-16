Россияне зарабатывают до 15% годовых на инвестициях в недвижимость Бали

Власти Индонезии планируют ввести закон, который остановит строительство новых отелей, вилл, курортов и некоторых развлекательных заведений в самых популярных туристических районах Бали на ближайшие три-пять лет.
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