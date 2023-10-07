Серхио Перес: Любой гонщик мечтает оказаться на месте Ферстаппена

Серхио Перес: Любой гонщик мечтает оказаться на месте ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Red Bull Racing Серхио Перес поздравил напарника Макса Ферстаппена с победой в чемпионате мира Формулы 1 2023 года.
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