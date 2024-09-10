NZZ: Зеленский сменил олигархию на Украине на феодальную систему

Президент Украины Владимир Зеленский сменил олигархию в стране феодальной системой с неформальной концентрацией власти в своем офисе, заявил украинский политолог Игорь Рейтерович в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
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