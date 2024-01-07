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В Сочи вновь доступны для посещения Агурские водопады

В Сочи вновь доступны для посещения Агурские водопады

Сошедший сель надвое суток стал причиной закрытия рекреационных объектов.По заявлению пресс-службы Сочинского нацпарка, 7 января свою работу возобновили такие объекты, как «Агурское ущелье и водопады», «Ореховский водопад», «Каскад водопадов» и экотропа «Ажек».

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