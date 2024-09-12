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Самарское УФАС выявило нарушения в оценке заявок на конкурс по ремонту дорог

Самарское УФАС выявило нарушения в оценке заявок на конкурс по ремонту дорог

При этом жалобу, из-за которой началась проверка, ведомство признало необоснованной.По жалобе одного из участников Самарское УФАС провела проверку конкурса по капитальному ремонту дорог.

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