White Fox спустила «Тысячу демонов хаоса» в сюжетном трейлере «Йоко из Сэнгоку», аниме повторят в театреWhite Fox (Re:Zero, «Убийца Гоблинов») показала сюжетный трейлер второго сезона аниме «Йоко из Сэнгоку» под композиции из опенинга и эндинга красивой истории про людей и нечисть.