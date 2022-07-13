Украинский конфликт: война артиллерии

С первыми же залпами, которые украинские фашисты сделали из западных 227-мм реактивных установок (HIMARS, MARS, MLRS – в сущности, это всё одна и та же артсистема), в зарубежной аналитике обозначился большой интерес к теме артиллерии в целом.
С первыми же залпами, которые украинские фашисты сделали из западных 227-мм реактивных установок (HIMARS, MARS, MLRS – в сущности, это всё одна и та же артсистема), в зарубежной аналитике обозначился большой интерес к теме артиллерии в целом.
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