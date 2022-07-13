FiNE-NEWS

1 490 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Украинский конфликт: война артиллерии

Украинский конфликт: война артиллерии

С первыми же залпами, которые украинские фашисты сделали из западных 227-мм реактивных установок (HIMARS, MARS, MLRS – в сущности, это всё одна и та же артсистема), в зарубежной аналитике обозначился большой интерес к теме артиллерии в целом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх