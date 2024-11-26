Глава МИД Польши предположил, что экс-министр нацобороны — российский агент

«Российским агентом» может являться бывший министр национальной обороны Польши, бывший глава комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы, в которой погиб польский президент Лех Качиньский, Антони Мачеревич, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 25 ноября в эфире Польского радио.
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