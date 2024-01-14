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FT: нападения хуситов еще никогда не были так выгодны всему миру

FT: нападения хуситов еще никогда не были так выгодны всему миру

Соединенные Штаты и союзники обменялись словесной перепалкой и взаимными ударами с хуситами. К этому моменту достаточно достоверно известно, что ни первое, ни второе не принесло сторонам конфликта в Красном море каких-либо значительных результатов.

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