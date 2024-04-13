Сегодня 7,2K прочитали Заседание Совбеза ООН носило интересное название. Они сами вынесли в "шапку" вот это: "Защищая военную помощь Украине, западные страны в Совете Безопасности отвергают утверждения Российской Федерации о том, что данная поддержка превращает Киев в террористическое государство".
О ярком выступлении японки, упрекнувшей Россию на Совбезе ООН Хиросимой и Нагасаки
Комментарии
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Natalia Ivanova
Да.... даром не прошли атомные бомбардировки японии - у тех кто выжил и нарожал - мозги ссохлись навсегда.
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14 час.
Улдай Киреева
Когда раньше читала, что современная молодёжь Японии считает, что атомную бомбу сбросил на их города Советский Союз, думала: преувеличивает пресса. А когда почти моя ровесница с хорошим образованием, если работает на таких должностях, так считает, то это копец. Как же им мозги всем промыли и направили в нужную американцам сторону!
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14 час.
НМ
Наталия Москаленко
Пиндосовские подстилки! Кто не помнит своего прошлого, будущего не имеет! Так тому и быть!
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5 час.
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