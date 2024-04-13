О ярком выступлении японки, упрекнувшей Россию на Совбезе ООН Хиросимой и Нагасаки

Да.... даром не прошли атомные бомбардировки японии - у тех кто выжил и нарожал - мозги ссохлись навсегда.

Улдай Киреева

Когда раньше читала, что современная молодёжь Японии считает, что атомную бомбу сбросил на их города Советский Союз, думала: преувеличивает пресса. А когда почти моя ровесница с хорошим образованием, если работает на таких должностях, так считает, то это копец. Как же им мозги всем промыли и направили в нужную американцам сторону!