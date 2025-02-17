Маск пошутил о "вампирах", живущих на пособия в США

Global Look Press/IMAGO/www.imago-images.de Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский миллиардер Илон Маск пошутил, что среди жителей США много вампиров, когда увидел таблицу с возрастными данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия.
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