О чем фейк В городе Счастье (ЛНР) насильно заставляют получать российские паспорта. Для этого используют немощных стариков, требуя, чтобы они стояли в очередях в жару, пишут украинские пропагандисты в Telegram.
Фейк: в городе Счастье (ЛНР) насильно заставляют получать российские паспорта.
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Михаил Кицис
Один вопрос, а как можно постоянно проживать на территории России и не иметь российского паспорта?
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13 час.
SE
Savchenko Evgeni
Легко. После гибели CCCP я не получил паспорт и не стал снова давать присягу. Так и живу с паспортом СССР. Неудобств не испытываю
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12 час.
Михаил Кицис
Устройство на работу, место в гостинице, билет на поезд и самолёт, SIM карта у мобильного оператора (если кто то вам не купит), справка из жил. конторы без паспорта не дадут, загран паспорт, автомобильные права и т.д. Мне как то срочно потребовались формы 7 и 9 в жил. конторе для важного дела. У меня в паспорте не было новой фотографии после 45 лет. Мне не выдали эти справки
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7 час.
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