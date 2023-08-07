Фейк: в городе Счастье (ЛНР) насильно заставляют получать российские паспорта.

Легко. После гибели CCCP я не получил паспорт и не стал снова давать присягу. Так и живу с паспортом СССР. Неудобств не испытываю

Михаил Кицис

Устройство на работу, место в гостинице, билет на поезд и самолёт, SIM карта у мобильного оператора (если кто то вам не купит), справка из жил. конторы без паспорта не дадут, загран паспорт, автомобильные права и т.д. Мне как то срочно потребовались формы 7 и 9 в жил. конторе для важного дела. У меня в паспорте не было новой фотографии после 45 лет. Мне не выдали эти справки