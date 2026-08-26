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SPLETNIK

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Джастин Бибер показал новые фото с женой Хейли и сыном

Джастин Бибер показал новые фото с женой Хейли и сыном

Джастин Бибер в личном блоге показал, как отдохнул в компании своей жены, модели Хейли Бибер, и их общего сына Джека Блюза, которому на днях исполнилось два года.

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