Униженный в ФРГ Смольянинов заявил, что не раскаивается в публичном срыве

Сбежавший из РФ актёр-иноагент Артур Смольянинов*, внесённый в список экстремистов и террористов, вышел на связь после публичного унижения в Берлине и заявил, что не жалеет, что чуть не набросился на прохожего.
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