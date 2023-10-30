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Китайская компания Aito предложит компенсацию в размере до 1370 долларов США за задержку доставки

Китайская компания Aito предложит компенсацию в размере до 1370 долларов США за задержку доставки

Китайская компания Aito, автомобильный бренд, поддерживаемый китайским технологическим гигантом Huawei, пытается развеять опасения потенциальных клиентов нового Aito M7 по поводу длительного времени ожидания: в первый месяц после запуска модель собрала десятки тысяч заказов.

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