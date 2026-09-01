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Аргументы и Факты

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Педагог объяснил, почему требование быть отличником снижает интерес к учёбе

Педагог объяснил, почему требование быть отличником снижает интерес к учёбе

Требование родителей к своим детям учиться только на одни пятерки способно подавить интерес к обучению и может создать у ребёнка впечатление, что любовь взрослых напрямую зависит от школьных успехов.

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