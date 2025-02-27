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Киев надеется, что теперь Израиль начнет поставки оружия Украине

Киев надеется, что теперь Израиль начнет поставки оружия Украине

Среди израильского населения и политиков очень популярна поддержка Украины в антироссийской войне. Об этом в эфире «Лучшего радио Израиль» заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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